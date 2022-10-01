Taçoy: Teşvik politikalarını yerel çalışanlara doğru yönlendirmek gerek

Teşvik politikalarını yerel çalışanlara doğru yönlendirmek gerektiğini dile getiren Taçoy, 2023 yılında bunu hedef koyarak, hareket edeceklerini kaydetti





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, sektörün analiz raporunun çıkarılmasının geçmişte bir hayal olduğunu ifade ederek, ülkenin siyasi konjonktürü gereği ayrı bir şans olarak Sanayi Sicil Yasası’nın yazılması ve Meclis’ten geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

“Çok büyük eksiklerimiz var” diyen Taçoy, bir an önce input-output hesaplarının ülkede yapılabilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Taçoy, gelişmek için piyasaya yapılan her kuruşluk yatırımın nasıl geri döneceğinin ve ne kadara geri döneceğinin hesaplayabilecek aşamaya gelinmesi gerektiğini de kaydetti.

Sanayicinin en büyük üç derdinden birinin istihdam olduğunu dile getiren Taçoy, “Ne KKTC’de, ne de TC’de çalışan işçi bulamazsınız, ya da istediğiniz ücrete bulamazsınız” diyerek, bu nedenle 3’üncü dünya ülkelerine yönelim olduğunu belirtti.

Ekonominin çarklarının tam olarak dönmediği bir dönemde hedeflerinin piyasadaki işsizlik oranının yükselmemesi olduğunu ifade eden Taçoy, çalışan sayısını görebilmek ve bunu doğru olarak analiz edip, çalışanla paylaşmanın önemini vurguladı.

Piyasanın yüzde 10’unu tutan sanayi sektörünün ekonomiye katkısının yüzde 13 olduğunu ifade eden Hasan Taçoy, bunun daha ileriye nasıl taşınacağının hesaplarını yapmak gerektiğini belirtti.

Teşvik politikalarını yerel çalışanlara doğru yönlendirmek gerektiğini dile getiren Taçoy, 2023 yılında bunu hedef koyarak, hareket edeceklerini kaydetti.

Kapasiteyi artırmak için öncelikle Yeşil Hat Tüzüğü’nü Avrupa Birliği’ne (AB) anlatmak gerektiğini kaydeden Hasan Taçoy, “Ticari paylaşımımızın Güneyle olması gerektiğini Avrupa Birliği’nin de anlaması gerekir” diye konuştu.

Dünyada yok olacak fuel oil’i gaza döndürmenin şart olduğunu kaydeden Taçoy, gaz gelirken, enterkonnektenin nasıl olacağını tartışmak gerektiğini ifade ederek, “AB’nin bize dur demesiyle bu işte durmak olmaz. AB kendini düşünür, seni düşünmez” şeklinde konuştu.

En pahalı maliyetin enerji olduğunu belirten Taçoy, diğerinin ise lojistik destek olduğunu söyledi. Ülkede limanların çok daha iyi çalışması için lojistik planlamanın yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy, bunların bilinen gerçekler olduğunu kaydetti.



