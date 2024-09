Taçoy: “Siyasi ve toplumsal bir irade ile tüm sorunlarımızı çözeriz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Hakikat TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Taçoy, UBP Genel Başkanlığına koltuk, makam ve mevki için aday olmadığını söyleyerek, “Bir kenarda durur ve bakanlık yapabilirdim. Kimseyle de kötü olmaz kendi işime bakabilirdim. Ama ben bu ülkenin, bu partinin sessiz çoğunluğunu temsil ediyorum. Bu ülkede ve UBP’de işlerin kötüye gittiğini görüyorum. Çocuklarımız için, geleceğimiz için aday oldum” dedi.

“Ülkenin yıllardır koalisyonlarla, sürekli değişen hükümetlerle ve genel başkanlarla” yönetildiğini söyleyen Taçoy, “Ne iyiye gitti?” diye sordu.

Taçoy, “Eğer her şey iyiyse, herkes halinden, ülkenin durumundan, Partimizin durumundan memnunsa zaten çıkıp aday olmazdım. Memnun olan bir kişi varsa o da Ünal beydir. Ünal bey hayalinde bile göremeyeceği bir makamda oturmaktadır. Oraya nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugünü ve geleceği tartışalım” diyen Taçoy, kalıcı ve gerçekçi bir şekilde sorunları çözmeyi isteyen bir siyasi ve toplumsal irade olması halinde birçok sorunun Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle çözülebileceğini vurguladı.

Hasan Taçoy, “Daha iyi eğitim, daha yeni ve depreme dayanıklı okullar, öğrencilerimize günde en azından bir öğün ücretsiz yemek verebilmek için Kıbrıs meselesinin çözümünü beklememize gerek yok örneğin. Daha iyi sağlık sistemi, daha iyi kamu hizmeti, kesilmeyen elektrikler, daha ucuz elektrik faturaları için bizim harekete geçmemiz gerekir. Şu anda bu alanlardan memnun muyuz? Memnun olan varsa zaten götürsün oyunu Ünal beye versin” dedi.

UBP’nin ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen Taçoy, “Bugüne kadar 22 olağan kurultay yapmış partide mevcut genel başkan ve kendisi de avukat olan genel sekreter bugünkü süreci her alanda olduğu gibi yönetmeyi yine beceremedi” diye konuştu.

“Bu süreç bu hale geldiyse tek sorumlusu Ünal Bey ve onun genel sekreteridir” iddiasında bulunan Taçoy, “Sonunda bağımsız yargımız duruma el koymuştur. Parti tüzüğüne uyulmasını zorunlu kılmıştır. Ünal beye sesleniyorum; Parti tüzüğüne uymayan bir genel başkana nasıl güvenebiliriz?” ifadesini kullandı.

Taçoy, “Dertleri belli. 23 Ocak 2024’ten sonra üye yaptıkları kişilere kurultayda tüzüğe rağmen oy kullandırmak. Bu kişilerle seçimi kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu partinin zaten 18 bin üyesi var oy kullanabilecek. Onlara neden güvenmiyorsunuz? Yoksa kendinize mi güvenmiyorsunuz? Böyle usulsüzlüklerle, tüzük, kural tanımayarak kurultayı kazanacaklarını zannediyorlar” dedi.

Taçoy sözlerine şöyle devam etti:

“Bu parti sizinle var olmadı ki. Bu parti sizden önce de vardı, sizden sonra da var olacak Allah’ın izniyle. Bu küçük hesaplarla seçim falan kazanamayacaklar. UBP’nin sessiz ve büyük çoğunluğu bunları görmüyor zannediyorlar ama o büyük çoğunluktan büyük bir ders alacaklar 21 Eylül günü, farkında dahi değiller”

Ünal Üstel’i “koltuğunu korumak için devlet ve parti imkanlarını kullanmakla” suçlayan Taçoy, şu görüşlerini ortaya koydu:

“Kendisine şunu hatırlatmak istiyorum: Herkes hesap yapar amma sonunda Allah’ın hesabı tutar. Kurultayı bile mahkemelere götürmeden, tartışmaya mahal vermeden yapamayan biri ne UBP’yi yönetebilir ne de başbakanlık koltuğunda oturabilir”

Göreve gelmesi halinde ilk yapacağı şeyin gerçekçi, kalıcı ve sürdürülebilir politikalar üretmek için ortak aklı ve uzlaşmayı sağlamak olduğunu ifade eden Taçoy, kimsenin elinde sihirli bir değnek bulunmadığını, ancak yine de daha iyi bir teşvik sistemi, daha iyi bir kamu hizmeti, daha planlı, programlı bir idari sistem kurulabileceğini kaydetti.

“Yolsuzlukları, usulsüzlükleri önlemek istediniz de elinizi mu tuttuk?” diye soran Taçoy, “Size engel mi olduk? Başbakanlık Denetleme Kurulu orada duruyor. Sayıştay raporları orada duruyor. Varsa niyetiniz zaten yaparsınız. Niyetiniz yoksa her şeyi bahane edersiniz Ünal beyin yaptığı gibi” dedi.

Elektrik kesintilerinden ve elektrik faturalarının yüksekliğinden herkesin şikayetçi olduğunun söyleyen Taçoy, “Ne yaptınız? Neyi değiştirdiniz?” diye sordu ve “Habire bahane. Habire suçu, sorumluluğu başkalarına yükleme. Başı sıkışınca da gecenin bir yarısı şov yapmak için kavga gürültü çıkartmalar. Bize şov yapacak değil, sorun çözecek bir başbakan, sorun çözecek bir genel başkan lazım” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi üyelerine “21 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa’ya gelsinler ve Atatürk Spor Salonunda oylarını kullansınlar” çağrısı da yaptı ve şöyle devam etti:

“Eğer ülkemizin gidişatından memnunlarsa, elektrik faturalarından memnunlarsa, domatesin bile 100 liraya satılmasından memnunlarsa, bu yolsuzluk, kayırmacılık, usulsüzlük iddialarından memnunlarsa Ünal beye oy versinler”

Taçoy, “Ama tüm bu yaşadıklarımızdan, vatanımızın, halkımızın, devletimizin sıkıntılarından memnun değillerse, çocuklarının geleceğinden, eğitimden, sağlıktan, bu üretimsizlikten mutlu değillerse işte ben Hasan Taçoy, UBP’nin ilk kurultayına babası Terzi Yusuf ile daha çocukken katılan, UBP’nin katıldığı ilk seçimde bisikletiyle sokak sokak, mahalle mahalle parti broşürü dağıtan Hasan Taçoy olarak karşılarındayım. Bana oy versinler. Onlara şu sözü veriyorum: Yapılacak ilk genel seçimde UBP’yi birinci parti yapamazsam o gece istifa edeceğim diyorum. Bu partiyi tek başına iktidar yapacağım diyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Ünal beyle bu parti, bırakın tek başına iktidar olmayı birinci parti dahi olamaz” ifadelerine de yer verdi.