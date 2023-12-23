banner913
banner932
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
9 0
Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
22 0
 
“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi
“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi
32 0
“Rumlar özür dilemeli”
“Rumlar özür dilemeli”
16 0
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
28 0
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
34 0
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
11 0
banner996
banner985

Taçoy, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

banner989

banner974
Taçoy, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
banner971
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, terör saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Taçoy mesajında şunları kaydetti:
“Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.
Anavatan Türkiye’nin terörle mücadelesinde yaşamlarını yitiren kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz eder, başta aileleri olmak üzere tüm yüce Türk Ulusu’na baş sağlığı dileklerimi sunarım.
Şu asla unutulmamalıdır ki, başta terör olmak üzere, Türk Milleti’nin toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğine yönelik hiçbir tehdit başarıya ulaşamayacaktır. Şehitlerimizin ruhları şad olsun…”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.