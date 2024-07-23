Taçoy: “Sadece UBP genel başkanlığına değil, başbakanlığa da aday oldum”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, sadece UBP genel başkanlığına değil başbakanlığa da aday olduğunu belirterek, “Yılların verdiği tecrübe, kurumsal hafıza ve oluşturduğumuz iyi ekiplerle birçok şeyi başarmak boynumuzun borcu olacaktır” dedi.





Taçoy, Kuzey Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM’de alınan “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm” kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Taçoy, kararın, kendisi açısından beklenen bir gelişme olduğunu ifade ederek, kararın, Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak gören Rum anlayışına karşı alındığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz kutlama töreninde yaptığı konuşmada kullandığı, “aynı suda iki kere yıkanılmaz” ifadesini belleğine kaydettiğini belirten Taçoy, masaya aynı fikirlerle tekrar oturulmayacağını vurguladı.

Rum tarafının Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istemediğinin altını çizen Taçoy, “Bizi sadece bir azınlık olarak görüyorlar. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Meclisine bir teşekkür borçluyuz. İki devletli çözüm politikasını ortaya koydular ve bu politikaya bir tezkere ile de destek verdiler. KKTC Meclisi de bir karar almalı ve bir an önce bunu yapmalıdır” dedi.

Hasan Taçoy, programda UBP kurultay sürecine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Kurultayda aday olma kararı verdikten sonra yaptığı ilk işin, Başbakan Üstel’den kendisini bakanlık görevinden almasını talep etmek olduğunu ifade eden Taçoy, aday olurken sadece UBP genel başkanlığına değil, aynı zamanda başbakanlığa da aday olduğu bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Taçoy, “Her ikisinin de sorumluluğunu hissederek, aday oldum. 2030’a kadar yapılacak tüm seçimlere ilişkin süreçlerin hesabını yaptım. ‘Adayım’ sözünün altını doldurmak için üzerime düşenleri eksiksiz yerine getirmek üzere bu iki göreve aday olduğumu söylüyorum” dedi.

Sadece raflarda bekletilen projelerle değil, geleceğin projelerini de düşünerek ve ülkenin ihtiyaçlarına göre bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğini göz önünde tutarak, aday olduğunu belirten Taçoy, “Başarı kaçınılmazdır ve 21 Eylül’den sonra yapacağımız hükümet çalışmasında bunu göreceksiniz” dedi.

-“Göreve geldikten sonra başarı boynumuzun borcu olacak”

Her kademede düşünülmüş ve planlanmış bir hareket programı oluşturduklarını kaydeden Hasan Taçoy, “Sadece, ‘bana oyunuzu verin ben başkan olayım, başbakan olayım, ne yapacağımıza ondan sonra bakarız’ şeklinde değil, yılların verdiği tecrübe, kurumsal hafıza ve oluşturduğumuz iyi ekiplerle birçok şeyi başarmak boynumuzun borcu olacaktır” şeklinde konuştu.

Ülkenin hak ettiği bir başbakan olmak için yola çıktığını anlatan Taçoy, genel başkan olarak da ilk adımda genel merkez ile örgütler arasındaki kopukluğun düzeltilmesini önüne hedef olarak koyduğunu ve buna büyük önem verdiğini söyledi.

UBP içerisinde oluşturulan iletişimsizliğin yarattığı birçok olumsuz durum olduğunu ifade eden Taçoy, kaybolan parti içi demokrasiyi UBP’ye yeniden kazandırmak gerektiğini kaydetti.

Parti içi demokrasinin yeniden tesisi için gerekenleri adaylık süreciyle birlikte dile getirdiğini belirten Taçoy, partiyi toparlayacak bir genel başkana duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

-“Elektrikte sadece üretime değil iletime de yatırım yapılması şart”

Elektrik konusuna yönelik bir soruyu yanıtlarken, sadece üretime yönelik değil, iletim altyapısına da ciddi bir yatırım gerektiğine işaret eden Taçoy, yaşanan kesintilerin önemli bir kısmının üretim eksikliğinden değil, iletimdeki arızalardan kaynaklandığını söyledi.

Hasan Taçoy, “Altyapı güçlendirilmezse eğer kesintiler devamlı olacak. Siz elektriği üretseniz de kablo ile getirseniz de altyapıyı güçlendirmezseniz hiçbir şey değişmeyecek. Altyapıya yatırım devam etmeli ve ilk etapta güçlü bir pozisyona getirilmeli” dedi.

“Hükümet fiyat artışlarına karşı acilen ne önlemler almalı” şeklindeki soruya da yanıt veren Taçoy, ilk olarak pahalılığı yaratan unsurların düzeltmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, istikrardan bahsedilmesine rağmen, ülke ekonomisinin istikrarlı bir yapıdan uzak olduğunu savunarak, kısa süre sonra yayınlayacakları manifestoda konunun detaylarıyla yer alacağını belirtti.

