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Taçoy mesaj vermeye devam ediyor

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Taçoy, bazı müşavir ve bürokratlarla yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı

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Taçoy mesaj vermeye devam ediyor
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy kendisine destek veren milletvekilleriyle istişareye devam ediyor.

Taçoy, sosyal medya hesabından, milletvekilleri Ali Pilli, Hasan Küçük, Yasemin Öztürk ve İzlem Gürçağ ile yeniden buluştuğunu paylaştı.

Hasan Taçoy’un parti içi muhalefeti artıracağı, milletvekilleriyle konuyu istişare ettiği öğrenildi.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi kurultayında yüzde 33 oy alarak tamamlayan Hasan Taçoy ve ekibi, çalışmaya devam ediyor.

Taçoy, kurultay sonrası kendisi ile birlikte hareket eden milletvekillerinin ardından kampanya ekibi ile fotoğraf paylaştı.

Taçoy, kurultay sonrası meclis içerisinde ve parti meclisinde de muhalefete devam edeceği mesajını vermişti. Taçoy, bazı müşavir ve bürokratlarla yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Masadaki harita ise dikkatlerden kaçmadı. Taçoy, bir kez daha Ünal Üstel ve ekibine, "durmayacağız" mesajı vermiş oldu.

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