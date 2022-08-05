Taçoy, LTB Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Taçoy’a ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi görevlileri eşlik etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ni dolaşarak incelemelerde bulunan Bakan Taçoy, LTB Kadın Sığınma Evi Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe’den merkezin hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz da hazır bulundu.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakanlığın sahip olduğu imkanları göz önünde bulundurarak, şiddete maruz kalan kadınların sığınabileceği bir konukevinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarına başladığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile belediyenin şiddete maruz kalan kadınlara destek olma konusunda koordineli bir iş birliği bulunduğunu belirten Taçoy, hayata geçirilecek konukevi için de iki kurumun birlikte çalışabileceğini söyledi.

Sığınma evinin imkanlarının genişletilmesi ve yasal açıdan neler yapılabileceği noktasında iki kurumun ortak hareket edebileceğini ifade eden Taçoy, yapılabileceklerin dayanışma içinde birlikte ele alınıp değerlendirilebileceğini belirtti.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında, devletin farklı birimleri ile odak noktaları oluşturarak iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Eğitim, Sağlık, İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını anlatan Harmancı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile burayı ortak kullanmamız önünde hiçbir engel görmüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Merkezin eksikliklerinin iki kurum arasında sürdürülecek etkin iş birliği ile giderilebileceğini söyleyen Harmancı, merkezin güçlendirilmesi ile ülkeye yetecek düzeyde örnek bir yer haline gelebileceğini kaydetti. Harmancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile şiddet mağduru kadınlara daha iyi hizmet vermek için iş birliği yapmaya her zaman açık olduklarını ve bundan mutluluk duyacaklarını belirtti.