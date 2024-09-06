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Taçoy, KAMUSEN’i ziyaret etti: “Diyalog hepimizin çıkarınadır”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (KAMUSEN) ziyaret etti.

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Taçoy, KAMUSEN’i ziyaret etti: “Diyalog hepimizin çıkarınadır”
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Ofisinden verilen bilgiye göre, Taçoy ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, sendikaların, çalışma yaşamının vazgeçilmezi olarak önemli bir görevi yürüten sivil toplum örgütleri olduğunu belirtti.
“Üreten bir toplum olmak hedefiyle bir yandan çalışırken, diğer yandan belli bir düzen içerisinde hareket etmek kaçınılmaz bir durumdur” diyen Hasan Taçoy, sendikaların bu noktada ortaya koyacakları yapıcı tavırlar kadar sergileyecekleri diyalog yanlısı duruşun da herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.
Taçoy son olarak şunları kaydetti:
“Ülkemizin önemli sendikalarından olan KAMUSEN’i ziyaretimde tüm bu konuları konuştuk. Onlarla birçok ortak noktada buluşuyor olduğumuzu görmek gelecek için umut verici bir durumdur.
Başta sendika genel başkanı Sayın Metin Atan olmak üzere, ziyaretimde bana gösterdikleri yakın ve sıcak ilgiden dolayı tüm sendika yönetimine teşekkürlerimi sunar, sendika üyesi kardeşlerime de saygılarımı iletirim.”
 
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