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Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması ile birlikte yeni bir rahatlama yaşanacak

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Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması ile birlikte yeni bir rahatlama yaşanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ve merkeze devam eden gençleri kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezin ihtiyaçlarının ele alındığı görüşmede Bakan Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması ile birlikte yeni bir rahatlamanın da yaşanacağını söyledi.
Devletin sosyal güvence sorumluluğunu yürüten bakanlık olarak her bireyin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm çalışmaları sürdürmekte olduklarını ifade eden Taçoy, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu alandaki önemli eksikliklerin giderilmiş olacağını kaydetti.    
18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki gençler kendi yaptıkları el emeği hediyelerini de Bakan Taçoy’a takdim etti.
 
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