Taçoy'dan üye listesine itiraz

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, kurultayda oy kullanacak üye listesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itiraz dilekçesi sunuyor

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultaya ilişkin oy kullanacak üye listesine yönelik olarak tespit edilen usulsüzlükleri içeren itiraz dilekçesini bugün saat 12.00’de partinin Köşklüçiftlik’teki Genel Merkezi’ne sunacak.

Taçoy, itiraz dilekçesini sunmasının ardından burada basın açıklamasında da bulunacak.

