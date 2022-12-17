Taciz zanlısı görevine devam edecek

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektiği 19 yaşındaki hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hastane görevlisi, röntgen çekme görevine devam edecek

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektiği 19 yaşındaki hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hastane görevlisi isminin baş harfleri M.B’nin mahkemedeki yargılanma süreci boyunca açığa alınmayacağı, röntgen çekme görevine devam edeceği öğrenildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan ancak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki personel eksikliği nedeniyle belirli günler Girne’de hizmet veren taciz zanlısı, mahkemenin tutuksuz yargılanma için talep ettiği şartları yerine getirdi ve teminatla serbest bırakıldı.

Söz konusu şahsın, yargılanma süreci boyunca röntgen çekme görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, “Yargılanma süreci devam ediyor. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Mahkeme kararı çıkmadan görevden uzaklaştıramayız” diyerek, taciz zanlısının görevine devam edeceğini söyledi.

Özyılkan, konunun yargıda olduğunu, henüz kendisine mahkeme sonucuna dair bir bilginin ulaşmadığını, bu kapsamda hastane içerisinde farklı bir soruşturma başlatılmadığını da ifade etti.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmekle görevli olan M.B. isimli şahıs, 19 yaşındaki hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla, polise yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyledi; KKTC vatandaşı, evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ise zanlıyı bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

