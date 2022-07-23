Asgari ücretlinin, hayat pahalılığı oranı altındaki artışla ölüme terk edildiğini ifade eden sendikalar, "tabutla" Başbakanlığa yürüdü

İtirazlar üzerine dün yeniden toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi, kamuda örgütlü sendikalar Çalışma Bakanlığı önünde "tabutlu" bir eylem düzenledi.Asgari ücretlinin, hayat pahalılığı oranı altındaki artışla ölüme terk edildiğini ifade eden sendikalar, bu nedenle Bakanlık önüne asgari ücretliyi temsil eden bir tabut getirdi.Bakanlık önüne üzerinde “Asgari Ücretli” yazan temsili bir tabutun da yerleştirildiği eylemde, “Asgari ücretliye bedel ödetmekten vazgeçin”, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz”, “Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin”, “Özel sektör çalışanları insan değil mi? Sendika istiyoruz” yazılı pankartlar taşındı.Eylemde konuşan masadaki işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Bu tabutlu eylem ilerleyen zamanlarda gerçek olacaktır.Hükümet edenler nedeniyle asgari ücretlinin beyin ölümü başlamıştır. Komisyonda, masada yatmaktadır" dedi.Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirileceği için eylem yaptıklarını belirten Serdaroğlu, ortaya çıkan HP’nin tüm ücretlere yansıtılması gerektiğini ancak asgari ücretlinin göz ardı edilerek “ölüme” mahkum edildiğini savundu.Asgari ücretlinin Çalışma Bakanı ile işverenin inisiyatifine kaldığını ileri süren Serdaroğlu, zamlar karşısında tüketicinin hayatını idame ettirebilmesi için HP ödeneğinin maaşlara yansıtılmasının gerektiğini vurguladı.“Bu bir maaş artışı değil, yaşam hakkıdır” diyen Serdaroğlu, hükümet ve işverenlerin çalışanları işleriyle tehdit ettiğini öne sürerek, yakında çalıştıracak işçi bulamayacakları uyarısında bulundu.Yüzde 56.76 HP’yi Çalışma Bakanı’nın da alacağını vurgulayan Serdaroğlu, “Ama bu masada işverenlerle bir olup asgari ücretliyi yüzde 41’e mahkum ediyorlar. Bu masanın görevi çalışanı açlıktan korumaktır” ifadelerini kullandı ve “asgari vicdan” çağrısında bulundu.Serdaroğlu’nun ardından söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretliye yüzde 41 artış verilmesini “vicdansızlık” olarak niteledi. Bengihan, HP oranının asgari ücretliye de verilmesini talep etti ve bunun insani bir olay olduğunu belirtti.Öte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendikaların temsilcileri dün yapılan asgari ücret toplantısı sonrasında asgari ücretliyi temsilen Çalışma Bakanlığı önüne getirdikleri tabut ve maskelerle yaptıkları eylemi Başbakanlık önüne de taşıdı.Hür-İş temsilcileri kabine üyelerinin yüzlerini yansıtan maskelerle, temsili “asgari ücret tabutunu” Başbakanlığa taşıdı.Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Sözün bittiği yerdeyiz, hükümet edenler bugün gerçek anlamda asgari ücretliyi açlıktan öldürdü" ifadelerini kullandı.Hükümetin “Servet Vergisi” almasıyla ve adaletli bir vergi sistemi getirmesiyle zor durumda olan işletmelere yardım da yapabileceğini kaydeden Serdaroğlu, bunu yapmak yerine hükümet edenlerin halen müsteşar atadığını ve bakanlık oyunları oynadığını savundu.Hükümeti, kamuda çalışanlarla “özel sektörde sömürttüğünü” iddia ettiği emekçileri karşı karşıya getirmekle suçlayan Serdaroğlu, tabut ve cenaze Başbakanlığa gelince Başbakanın sessiz sedasız makamını terk ettiğini savundu.Ülkede beyin göçünün başladığını, patronların artık çalıştıracak işçi bulamayacağını söyleyen Serdaroğlu, işverenlere de seslenerek “Pandemiden dolayı kapılar bir daha kapanacak olursa birer birer kapanacaksınız” uyarısında bulundu.8 bin 600 TL olması karara bağlanan asgari ücretle, 50 kg. daha az pirinç, 1159 adet daha az yumurta, 47 paket daha az süt alınabileceğine de dikkat çeken Serdaroğlu, açıklanan Hayat Pahalılığı oranını dahi asgari ücrete yansıtamayan hükümetin “alım gücünü korumaktan” bahsettiğini savunarak bunu eleştirdi.