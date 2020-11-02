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Tabipler Odası yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

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Tabipler Odası yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) yönetim kurulu 30 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantıda asbaşkan, genel sekreter ve mali sekreteri belirledi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, 24 Ekim’de yapılan genel kurulda başkan seçilen Dr. Yonca Morris ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını 30 Ekim’de yaptı. 

Toplantıda Dr. İdris Deniz asbaşkan, Dr. Ömer Taşargöl genel sekreter, Dr. Erol Barçın mali sekreterlik görevine getirildi; Dr. Ergün Ökçün bilgi işlem ve eğitim sorumlusu, Dr. Sinem Sığıt İkiz eğitim sorumlusu, Dr. Leman Havuzsalim sosyal işler ve medya sorumlusu yapıldı.

Dr. Onur Çelik, Dr. Zeynep Taşargöl ve Dr. Fatma Deniz’in yönetim kurulu yedek üyesi olduğu,  Denetleme Kurulu’nda ise Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Turgay Akalın’ın görev yapacağı, Dr. Musa Olgu’nun ise yedek üye olduğu belirtildi.

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