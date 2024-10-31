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Tabipler Birliği’nde görev dağılımı yapıldı

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25’inci Olağan Genel Kurulu’nu cumartesi günü yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

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Tabipler Birliği’nde görev dağılımı yapıldı
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, görevlendirmeler şöyle:

“Başkan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, As Başkan Doç. Dr. Aysa Ayalı, Genel Sekreter Dr. Sinem Şığıt İkiz, Mali Sekreter Doç. Dr. Hanife Özkayalar, Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, Eğitim Sorumlusu Dr. Sinem Şığıt İkiz, Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Doç. Dr. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Nermin Yönel, Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Dt Nermin Yönel, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Erdem Beyoğlu, Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Sosyal İşler Sorumlusu  Dr. Dt. Nermin Yönel, Doç. Dr. Hanife Özkayalar.”

Açıklamada, aktif ve dinamik tüm paydaşlar ile iş birliği içinde hekim ve hasta hakları, sağlık sistemi için mücadele eden, toplumsal konularda hassas global değişimleri yakından takip eden ve ada gerçekliği göz önünde bulunduracak çağdaş çözümler bulmak için çalışacak bir birlik amaçlandığı vurgulandı.

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