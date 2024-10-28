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Tabipler Birliği'nde Dalkan dönemi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına Prof. Dr. Ceyhun Dalkan seçildi

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Tabipler Birliği'nde Dalkan dönemi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 25. Olağan Genel Kurulu önceki gün yapıldı.

Genel Kurul, KTTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Ustael, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ve KTTB üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı, sekreterliklerini Dr. Hüseyin Sennaroğlu ve Dr. Hüseyin İlker İpekdal yaptı. 

KTTB Başkanlığına tek aday olan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan seçilirken, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapıldı.

Seçim sonucu kurullar şu isimlerden oluştu:

"Başkan: Prof. Dr. Ceyhun Dalkan

Yönetim Kurulu: Dr. Erdem Beyoğlu, Dr. Sinem Şığıt İkiz, Dr. Hanife Özkayalar, Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Cemal Mert, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Nermin Yönel

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Dr. Ayşe Teralı, Dr. Cenk Conkbayır, Dr. Derviş Akbilen, Dr. Zeki Öznacar, Dr. Yakup Yıldırım, Dr. Osman Beton, Dr. Nurçin İncirli, Dt. Tağmaç Özberk.

Onur Kurulu: Dr. Gülgün Vaiz, Dr. Minel Özen, Dr. Sonuç Büyük, Dr. Mehmet Mehmetoğlu, Dr. Dt. Gizem Dimililer, Dr. Dt. Kaan AsvaroğluOnur Kurulu Yedek Üyeler: Dr. Sibel Tozakı, Dr. Tünay Beton

Denetleme Kurulu: Dr. Ayşe Sayılı, Dr. Özlem Gürkut, Dr. Emine Güllüelli Denetleme Kurulu Yedek Üye: Dr. Sevgi Öksüz"

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