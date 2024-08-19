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Tabipler Birliği, maymun çiçeği hastalığına ilişkin Zoom toplantısı düzenleyecek

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Tabipler Birliği, maymun çiçeği hastalığına ilişkin Zoom toplantısı düzenleyecek
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), maymun çiçeği hastalığına ilişkin bu akşam saat 21.00’de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı’nın sunumu ile interaktif bir Zoom toplantısı düzenleyecek.
KTTB’den yapılan açıklamada, DSÖ’nün maymun çiçeği hastalığının, gerekli önlemler alınmazsa küresel salgına dönme riski olduğunu ve endişe verici bir uluslararası halk sağlığı acil durumu oluşturduğu yönündeki duyurusuna dikkat çekildi.
Açıklamada, “Bu duyurunun nedenleri, tüm hekimlerin bilgilendirilmesi, sahanın koordine edilmesi, olası salgın hazırlık planlarının oluşturulması, aşı ve ilaç tedarkğinin sağlanması ve aktif taramanın yapılması amacı ile olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle KTTB Yönetim Kurulu, 19 Ağustos Pazartesi saat 21.00’de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı’nın sunumu ile interaktif bir Zoom toplantısı düzenleyecektir.” denildi.
Açıklamada, ilgi duyanların 972 5601 5586 toplantı kimliği ve 378843 parolası ile toplantıya katılabileceği de aktarıldı.
 
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