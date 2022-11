Tabipler Birliği: “HIV ile yaşayan bireylerle ilgili bilim dışı ve damgalayıcı haberleri kınıyoruz”

“Afişe edici nitelikteki haberler çağ dışı ve insan haklarına aykırı olduğundan kabul edilemez”



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), HIV ile yaşayan bireylerle ilgili bilim dışı ve damgalayıcı haberleri kınadı. Birlik, afişe edici nitelikteki haberlerin, çağ dışı ve insan haklarına aykırı olması nedeniyle kabul edilemez olduğunu belirtti.



KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, HIV ile yaşayan bireylerle ilgili yapılan haberin içeriğine konu olan hasta hakları korunması iddiasının; bir başka hasta grubunun haklarının ihlali ile sonuçlandığı ifade edildi.



Açıklamada, “Paydaşlarla yeterli bilgi alışverişi yapılmadan hazırlanan haber anlayışını ve hasta haklarının savunulduğu iddiası ile hasta haklarının en temel unsuru olan gizlilik esasının ihlal edilmiş olmasını kınıyoruz” denildi.



Bahsi geçen yasal mevzuat sorgulamasının yeterli araştırılma yapılmadan hazırlandığının açık olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:



“Gerek uluslararası gerekse yaşadığımız ülkedeki protokoller yabancı uyruklu bireyler çerçevesinde uygulamada olup, KKTC vatandaşları için aktif hastalık olmadığı müddetçe bulaştırıcı olmayacağından herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu noktada haber içeriği bilgilendirme amacından ziyade HIV ile yaşayan bireylere uygulanan damgalamayı artırmaktadır.”



-“Tedavi altında yaşayan tüm Hepatit B, Hepatit C ve HIV pozitif bireyler bulaştırıcı değildir”



“Hatırlatmak isteriz ki tedavi altında yaşayan tüm Hepatit B, Hepatit C ve HIV pozitif bireyler bulaştırıcı değildir ve gerek sağlık hizmetlerinde veya diğer tüm sektörlerde güvenli şekilde çalışma hayatına devam edebilmektedir” vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Yaşadığımız ülkede bu durum yasal olarak, sadece yabancı uyruklular için kısıtlanmıştır. Dolayısıyla vurgulanması gereken bulaştırıcı olmayan tedavi altındaki HIV ile yaşayan hiçbir bireyin çalışma hayatını kısıtlayıcı bir düzenlemeye toplum sağlığı açısından ihtiyaç duyulmadığıdır. Afişe edici nitelikteki haberler çağ dışı ve insan haklarına aykırı olduğundan kabul edilemezdir.”



Bu ve buna benzer ötekileştirici, ayrıştırıcı, küçük düşürücü haberlerin yapılmasının hastaların tanı ve tedaviye erişimini damgalanma korkusu ile geciktirdiğine veya engellediğine dikkat çekilen açıklamada, durumun hem hasta hem de toplum bulaşı için esas riski oluşturduğu kaydedildi.



Yapılan haberlerin içerikleri düzenlenirken, gerekli paydaşların görüş, bilgi ve tecrübelerinden yararlanma hassasiyetini gösteren basın emekçilerinin, toplumu bilinçlendirmede en değerli katkıyı sunacağı ifade edilen açıklamada, KTTB’nin, basın emekçilerine bu desteği her zaman vermeye hazır olduğu belirtildi.