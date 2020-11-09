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Tabipler Birliği Gürkut’la devam

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Özlem Gürkut oy birliği ile yeniden seçildi

Tabipler Birliği Gürkut’la devam
 
 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan  Özlem Gürkut oy birliği ile yeniden  seçildi
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 23. Olağan Gelen Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı  Ali Pilli, doktor milletvekilleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı  Yonca Morris, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Kaan Asvaroğlu’nun ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını  Adil Özyılkan, Sekreterliklerini  Ömer Taşargöl,  Mehtap Halıcı ve Fidan Şenova’nın  yaptığı  genel kurul  314 hekimin katılımıyla  gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan  Özlem Gürkut oy birliği ile  seçildi. Genel kurulda  Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de  yapıldı. 
Sonuçlar şöyle;
Yönetim Kurulu : 
Dr. Düriye Deren Oygar, Dr. Elşen Mülazimoğlu, Dr. Derlen Özgeç, Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Minel Özen, Dr. Dt. Okan Yücel, Dr. Dt. Ahmet Özant, Dt. Erim Tandoğdu
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler : 
Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Pembe Eriz, Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Yeliz Engindereli
Onur Kurulu :
Dr. Sonuç Büyük, Dr. Sibel Tozakı, Dr. Çiğdem Mehmetoğlu, Dr. Mehmet Avcı, Dt. Ayşe Günbay, Dr. Dt. Sevim Bektaş, 
Onur Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Rüveyde Bundak, Dr. Dt. Filiz Besim
Denetleme Kurulu
Dr. Ceyhun Birinci, Dr. Mehmet Mehmetoğlu, Dr. Hasan Şafakoğulları 
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler : 
Dr. Bülent Dizdarlı
 
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