Taban, Üstel ve Sucuoğlu için bastırıyor

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in kabine oluşturma çabası sürerken tabandan da bazı isimlerin listeye girmesi için baskı gelmeye başladı.

Özellikle Faiz Sucuoğlu ve Ünal Üstel’in kabinede mutlaka olmasına dikkat çeken partililer söz konusu iki isme bakanlık verilmediği takdirde parti içinde huzursuzluk başlayacağını vurguladı.

