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Taban, Üstel ve Sucuoğlu için bastırıyor

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UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in kabine oluşturma çabası sürerken tabandan da bazı isimlerin listeye girmesi için baskı gelmeye başladı.

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Taban, Üstel ve Sucuoğlu için bastırıyor
Özellikle Faiz Sucuoğlu ve Ünal Üstel’in kabinede mutlaka olmasına dikkat çeken partililer söz konusu iki isme bakanlık verilmediği takdirde parti içinde huzursuzluk başlayacağını vurguladı.
 
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