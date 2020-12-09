Taban, Üstel ve Sucuoğlu için bastırıyor

Özellikle Faiz Sucuoğlu ve Ünal Üstel’in kabinede mutlaka olmasına dikkat çeken partililer söz konusu iki isme bakanlık verilmediği takdirde parti içinde huzursuzluk başlayacağını vurguladı.
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