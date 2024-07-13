SWİTCH ACCOUNT İLE KURLAR SİZİN KONTROLÜNÜZDE



Near East Bank Özel Bankacılık Birimi Grup Müdürü Esra Manyera piyasaları yakından takip ederek, değişen piyasa koşullarına göre müşterilerini memnun edecek ürün yelpezelerini genişlettiklerini söyledi. Manyera son dönemde yükselen TL faizleri nedeniyle döviz mevduatlarından TL mevduatına geçiş yapıldığının gözlemlediklerini, bu yüzden Near East Bank olarak müşterilerine Para birimleri arasındaki anlık geçiş yapılmasına olanak sağlayan Switch Account hesabını günümüz koşullarında yeniden revize ettiklerini ve müşterilerinin kullanımına hazır hale getirdiklerini belirtti.

‘Piyasaların hareketli olduğu dönemlerde hem TL hem de döviz birimleri arasında anlık geçişi mümkün kılan, esnek vadeli hesaplara yatırım yapma olanağı sağlayan ‘Switch Account’ ürünümüz vade günü beklemeksizin para birimleri arasında geçiş imkanı sağlamaktadır. Para birimleri arasında anlık geçiş yapılmasına olanak sağlayan bu tarz finansal ürünleri bir avantaj olarak müşterierimize sunmaktayız. Gerek duyulmadığı takdirde vade sonuna kadar müşterilerimiz aynı para biriminde kalarak vade sonunu beklerken avantajlı faiz oranlarından faydalanmaktadırlar.

Manyera, müşterilerine Switch Account ürünü ile mevduata alternatif bir ürün seçeneği sunduklarını ve hesaplar arası geçişlerde müşterilerine özel fırsatlar yarattıklarını dile getirdi.



