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SWİTCH ACCOUNT İLE KURLAR SİZİN KONTROLÜNÜZDE

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SWİTCH ACCOUNT İLE KURLAR SİZİN KONTROLÜNÜZDE
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Near East Bank Özel Bankacılık Birimi Grup Müdürü Esra Manyera  piyasaları yakından takip ederek, değişen piyasa koşullarına göre müşterilerini memnun edecek  ürün yelpezelerini genişlettiklerini söyledi. Manyera son dönemde  yükselen TL faizleri nedeniyle döviz  mevduatlarından TL mevduatına geçiş yapıldığının gözlemlediklerini, bu yüzden  Near East Bank olarak müşterilerine  Para birimleri arasındaki anlık geçiş yapılmasına olanak sağlayan Switch Account  hesabını günümüz koşullarında yeniden revize ettiklerini ve müşterilerinin kullanımına hazır hale getirdiklerini belirtti.
‘Piyasaların hareketli olduğu dönemlerde hem TL hem de döviz  birimleri arasında anlık geçişi mümkün kılan, esnek vadeli hesaplara yatırım yapma olanağı sağlayan ‘Switch Account’  ürünümüz  vade günü beklemeksizin para birimleri arasında geçiş imkanı sağlamaktadır. Para birimleri arasında anlık geçiş yapılmasına olanak sağlayan bu tarz finansal ürünleri bir avantaj olarak  müşterierimize sunmaktayız. Gerek duyulmadığı takdirde vade sonuna kadar müşterilerimiz aynı para biriminde kalarak vade sonunu beklerken avantajlı faiz oranlarından faydalanmaktadırlar.
Manyera, müşterilerine Switch Account    ürünü ile    mevduata alternatif bir ürün seçeneği sunduklarını ve hesaplar arası geçişlerde müşterilerine özel fırsatlar yarattıklarını dile getirdi.
 
 
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