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Swart Motors’dan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'ne araç bağışı

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Swart Motors’dan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'ne araç bağışı
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KYNC Grup şirketlerinden SWART Motors Şirketi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'ne özel gereksinimli bireylerin ulaşımını sağlamak amacıyla iki araç bağışladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen bağış töreninde şirket ortağı Ezgi Kiraz, araçların anahtarlarını Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit’e teslim etti.
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, özel gereksinimli bireylerin ulaşımı noktasına önemli katkı sağlayacağını belirttiği  araçları bağışlayan şirket yetkililerine teşekkür etti.
KYNC Grup şirketlerinden SWART Motors Şirketi ortağı Ezgi Kiraz da, topluma katkı sağlamaya önem verdiklerini dile getirerek, özel gereksinimli bireylerin bir ihtiyacını gidermekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da bugün iki aracın teslim alındığını, üç aracın daha şirket tarafından bağışlanacağını söyleyerek, KYNC Grup şirketlerinden SWART Motors Şirketinin toplam beş aracı engellilerin kullanımı için bağışladığını belirtti.
Şirket yetkililerinin bu bağışla engellilerin önemli bir ihtiyacını karşıladığını söyleyen Gardiyanoğlu, teşekkür etti.  
Gardiyanoğlu, "2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ettiklerini" dile getirerek, Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’ni eylül ayında faaliyete geçeceğini, diğer rehabilitasyon merkezlerinin de tadilatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
 
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