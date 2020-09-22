Suyun yeniden akışı gecikecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattındaki tamirat sürecinin kötü hava şartları nedeniyle 3 gün gecikebileceğini, tarihin yarın netleşeceğini belirtti

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattındaki sorunla ilgili tamirat süresinin, açıklandığı gibi 25 Eylül’de bitmeyip, 3 gün süreyle aksayabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili BRT ekranlarından açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattındaki tamirat sürecinin kötü hava şartları nedeniyle 3 gün gecikebileceğini söyledi.

Gecikme olasılığının kötü hava şartlarına bağlı olduğunu vurgulayan Oğuz, “tarih yarın netleşecek, beklememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, boruların sorunlu olduğu noktada tamirat işlemlerini sürdüren gemiye gitmiş ve 25 Eylül’de suyun yeniden akmaya başlayacağını açıklamıştı.