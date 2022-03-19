Suya da zam geldi

Damacana fiyatları 12 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Kasalı ürünlere çok yakın zamanda yüzde 25 oranında zam geleceği öğrenildi



Zamlar karşısında günden güne alım gücü düşen vatandaş, artık damacana ve pet şişe suyu da zamlı alacak.

Üretici firmalar bir araya gelerek, damacana su fiyatlarına en az yüzde 20 oranında zam yapma kararı aldı.

Böylece ortalama 12 TL'den satılan 19 litrelik damacana suyun fiyatı 15 TL olacak.

Üretici firma ile bayiler arasında satış fiyatları arasında 1-2 TL'lik fark söz konusu olabiliyor.

4 kişilik bir ailenin, bir damacana suyu ancak 3 gün kullanabildiği göz önüne alındığında, aylık olarak asgari 150 lira sadece içme suyuna ayırmak zorunda kalacağı görülüyor.

HALKIN SESİ’nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, elektrik ve akaryakıt gelen zamlara bağlı olarak fiyat artırımına gidildi.

Pet şişe sulardaki zamlı uygulamanın ise firmalar arasında değişkenlik gösterse de, genel olarak 1 Nisan itibari ile geçerli olacağı belirtildi.

Kasım ayında damacana suya yüzde 15, pet şişe ve bardak suya yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. Bir ay sonra pet şişe ve bardak suya yüzde 25 ila yüze 30 arasında değişkenlik gösteren ikinci bir zam daha uygulanmıştı. Bu zamların dövizin yükselmesi, plastik ve ambalaj fiyatlarının artması ve akaryakıttaki zamlardan dolayı yapıldığı açıklanmıştı.



