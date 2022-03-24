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“Sütten ucuz bira satılıyordu”

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Maliye Bakanı Sunat Atun, bütçe açığının bu sene 4.6 milyar TL’ye çıkmasının beklendiğine dikkat çekti

“Sütten ucuz bira satılıyordu”

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkollü içkideki artışı doğruladı, “Lüks tüketime yönelik vergiyi güncelledik” dedi.
Atun, alkollü içki ve sigara fiyatlarının Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin çok gerisinde olduğunu belirterek, “Bira bizde 10 liraydı, Türkiye’de 22.5, güneyde 24’e yakın. Sütten ucuz bira satılıyordu” diye konuştu.
Bütçe açığının bu sene 4.6 milyar TL’ye çıkmasının beklendiğini, Kıb-Tek’in durumun ortada olduğunu söyleyen Atun, “Tedbir almak şart, kamu kurumları, sosyal sigortalar ve belediyeler de ağır borçlu” diye konuştu.
 
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