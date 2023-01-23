Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, sütte imalatçının sık sık düzenlemelerden şikayetçi olmasında haklı olduğunu ancak, bölgede yaşanan savaştan dolayı son dönemde altı aydan daha kısa sürede 3 iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, süt sektörünün kuraklık ve dış etkenlere rağmen büyüyen bir sektör olduğunu, uyguladıkları teşvik ve desteklerle sektördeki kırılganlığı en az düzeyde tutuklarını belirtti.

Oğuz TAK’a yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra çiğ süt fiyatlarında Mayıs, Ağustos, Ekim 2022 ve en son da Ocak 2023’de düzenleme yaptıklarını, imalatçının sık sık düzenlemelerden şikayetçi olmasında haklı olduğunu ancak, bölgede yaşanan savaştan dolayı son dönemde altı aydan daha kısa sürede 3 iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını, bir sonraki düzenlemeyi altı ay sonra yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Dursun Oğuz, imalatçının ürününü pazarlamasından sonra süt fiyatında yapılacak bir düzenlemenin imalatçıyı zarara sokabileceğini bu nedenle fiyat düzenlemelerinin daha önceden belirlenen tarihlerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Oğuz, “Sütteki fiyatı iyileştirme en son seçenek olarak görüyoruz” dedi.

Dursun Oğuz, ham süt ve et fiyatlarının artmaması için küçükbaşta “hayvan başı, çiğ süt ve yem için (1.25 TL/kg)” teşvik verdiklerini, büyükbaşta da “süt ve yeme (0.25 TL/kg)” teşvik verdiklerini kaydetti.

Avrupa Birliği ülkelerine hellim ihracatı olasılığını da düşünerek, amaçlarının küçük baş hayvan sütünü arttırma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oğuz, yaptıkları çalışmalarla 2019’da 195 bin olan koyun sayısının bugün 270 bini geçtiğini, keçi sayısının da 78 bini bulduğunu ifade etti.

Küçük baş süt miktarında azalma olduğu yöndeki söylemlerin gerçek olmadığını sadece kuruma ulaşan sütte düşüş yaşandığını ifade eden Oğuz, ancak büyükbaşta bir yılda yüzde 3 oranında bir düşüş gözlemlendiğini, bunun nedeninin de pazarda küçülmelere neden olan pandeminin bitmesiyle birlikte kesime gönderilen hayvan sayısındaki artış olduğunu kaydetti.

SÜTEK’in rakamlarına da değinen Oğuz, 2019’da 139 milyon ton olan toplanan inek sütünün 2021’de 158 milyona çıktığını, 2022’de de 153 milyon tona düştüğünü; 2019’da 2.3 milyon ton olan koyun sütünün 2021’de 4.6 milyona çıktığını 2022’de de 4.1 milyon tona düştüğünü kaydetti. Oğuz, Bakanlık olarak büyükbaşta hayvan başı 22 kilo süt üzerinden hesap yaptıklarını ancak bugün 30 kilo süt veren hayvanlar bulunduğunu kaydetti.

Güneye göre hellim fiyatının KKTC’de daha düşük olduğunu belirten Oğuz, Güney daha ucuz olsa halkın hellimini Güney’den alacağını ve iç tüketimi düşüreceğini ancak bugün itibarıyla iç tüketimde bir azalma gözlemlemediklerini kaydetti.

Oğuz, ham inek sütün imalatçıya Güney Kıbrıs’ta 64 cent(euro) (13.12 TL) Kuzey’de 11.5 TL verildiğini, koyun ve keçide de fiyatların Güney Kıbrıs’ta daha yüksek olduğunu ifade etti.

