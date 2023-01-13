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SÜTEK ile Hayvancılık Dairesi, Değirmenlik’te eğitim çalışması düzenliyor

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SÜTEK ile Hayvancılık Dairesi, Değirmenlik’te eğitim çalışması düzenliyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Değirmenlik bölgesinde eğitim düzenleniyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede 17 Ocak Salı günü 11:00’de Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi Konferans Salonunda üreticilere Prof. Dr. Hüriye Horoz tarafından ‘’Hayvan Besleme, Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin” başlıklı eğitim verilecek. Aynı zamanda SÜTEK tarafından “Süt Üretiminde Hijyen” ve yeni başlanacak olan “Şahit Numune Uygulaması” hakkında bilgilendirme yapılacak. Eğitimler bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.  
 
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