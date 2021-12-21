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SÜTEK, çiğ süt bedellerini ödüyor

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SÜTEK, çiğ süt bedellerini ödüyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1- 15 Kasım tarihleri arasında alınan küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SÜTEK’e bu dönemde süt veren 653 üretici için 23 milyon 480 bin 474 TL banka hesaplarına yatırıldı.
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