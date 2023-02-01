Süt ürünlerine okkalı zam yolda

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, tüm süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla zam geleceğini açıkladı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), çiğ süte yapılan zamma itirazlarına karşı Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı’ndan olumlu yanıt alamadıklarını belirterek bu zammın tüm süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla yansıyacağının öngörüldüğünü açıkladı.

SÜİB yönetimi imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın 15 Ocak’ta tek taraflı aldığı belirtilen çiğ süt zammı kararına karşı Bakanlık ve Başbakanlık nezdinde yaptıkları tüm itirazlara ve girişimlere rağmen olumlu bir yanıt alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kamuoyuna üzülerek beyan etmek isteriz ki; bu zammın tüm süt ürünlerine yüzde 20-25 civarında bir oranla yansıyacağı öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

