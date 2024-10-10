Süt üreticisi ve gıda imalatçılarına hibe verildi

Kıbrıs Türk toplumunda hayvan sağlığı ve gıda güvenliği standartlarının iyileştirilmesi amacıyla 16 süt üreticisi ve gıda imalatçısına hibe verildi.

“eunite”tan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen törenle, toplam 1 milyon 300 bin Euro tutarında AB finansmanlı 16 yeni hibe sözleşmesi imzalandı.

Törene, AB temsilcileri, GIZ International Services, hibe faydalanıcıları ve Kıbrıs Türk toplumundan yerel kurumlar katıldı.

Program, süt sağımı, hijyen koşulları, hayvan refahı gibi konularda AB standartlarına ulaşılması için gerekli ekipmanların temin edilmesini ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesini hedefliyor.

