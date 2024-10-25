Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Eylül döneminin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK’e süt veren 650 üretici için çiğ süt bedeli olan 123 milyon 629 bin 836.83 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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