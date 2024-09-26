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Süt bedelleri ödendi

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Süt bedelleri ödendi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos döneminde SÜTEK’e süt veren 715 üretici için toplam 127 milyon 485 bin 76 bin TL banka hesaplarına yatırıldı.
 
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