Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.



SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos döneminde SÜTEK’e süt veren 715 üretici için toplam 127 milyon 485 bin 76 bin TL banka hesaplarına yatırıldı.

