Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’na, 1 - 15 Haziran devresinde küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt veren üreticilere bedelleri bugün ödendi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Haziran 2024 döneminde SÜTEK’e süt veren 722 üretici için 141 milyon 246 bin 554 TL’lik süt bedeli bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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