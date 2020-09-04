Susuzluk endişesi

Anamur’dan Kuzey Kıbrıs’a su taşıyan borulardaki gelen arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken barajda 1.5 milyon metreküp su kaldı. Bu su, 15 Eylül'e kadar yetebilecek. Onarım çalışmalarının 20 gün sonra tamamlanması bekleniyor







Anamur’dan, Kuzey Kıbrıs’a su taşıyan borularda meydana gelen arızanın giderilmesi yönündeki çalışmalar devam ederken, Geçitköy Barajı’ndaki doluluğun bir milyon metreküp civarında olduğu bildirildi.

Bazı belediyeler vatandaşlara kesinti uyarısında bulundu.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geçitköy’den su akışının durması nedeniyle 6 kuyunun tam kapasite devreye sokulduğunu, buna karşın ihtiyacın ancak yarısını karşılayabildiklerini söyledi. Paşaköy Belediyesi de, bağlı köylere yönelik duyurusunda suyun idareli kullanılmasını istedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy’deki su tamamen bitmeden tamiratının bitirilmesini beklediklerini ve şu anda çalışmanın sorunsuz sürdüğünü söyledi

Oğuz, Türkiye’den ülkemize su taşıyan borulardaki arızanın tamiratının, hava şartlarından dolayı birkaç gün aksamasına rağmen, şu anda çalışmaların sorunsuz devam ettiğini ve yaklaşık 20 gün sonra tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Haber Kıbrıs WEB TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Dursun Oğuz, Geçtköy’deki su tamamen bitmeden boruların tamir edilmesinin hedeflendiğini ve ucu ucuna yetişeceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Toplam 6 borunun değişeceğini anlatan Bakan Oğuz, tamirat çalışması için şu anda 5 geminin görev aldığını ve toplam 280 kişinin çalıştığını söyledi. Oğuz, 6 borunun 5’inin askıda olacağını, diğer bir tane borunun ise askıdan karaya giden denizin altındaki gömme boru olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz, “Vatandaşlar tamirat işlemlerinin kış aylarına sarkmasından endişe ediyor ve böyle bir şey olur mu?” şeklindeki soruya yönelik, böyle bir sarkma olmaması için yoğun şekilde çalışıldığını, çok büyük aksilik olmadıkça böyle büyük sarkmalar olmayacağını, böyle bir şey olması halinde, su sıkıntısı yaşanabileceğini kaydetti.

Barajda yaklaşık 1.5 milyon metreküp su kaldığını belirten Oğuz, bu suyun çekime göre 15 Eylül veya 20 Eylül’e kadar yetebileceğini vurguladı.

Şebekenin yerel kaynaklarla da desteklendiğini, şebekeye vermek için yeni kuyular da açtıklarını ifade eden Dursun Oğuz, “Şu anda yerel kaynakları tam teşekküllü kullanıyoruz” dedi.

Dursun, “Geçitköy’deki su bitene kadar herhangi bir arıza olmaması için çalışıyoruz ama şu bir gerçek ki seviye düştüğü için artık o basınç eskisi kadar yok” diye konuştu.

