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Sürüş ehliyeti sınavları ve ehliyet yenilemeleri yapılamayacak

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Sürüş ehliyeti sınavları ve ehliyet yenilemeleri yapılamayacak
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni sürüş ehliyeti sınavları ve mevcut sürüş ehliyet yenilemelerinin kısa ve geçici bir süre yapılamayacağını duyurdu. 
Bakanlık açıklamasında, bu gecikmeden dolayı doğabilecek her türlü sıkışıklık ve birikmenin önlenmesi yönünde gerekli tedbirler alındığı, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli adımlar atılacağı kaydedildi. 
Açıklamada, 28 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik), Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları ve Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzükleri çerçevesinde altyapı çalışmalarının tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihi ile aynı paralellikte tamamlanamaması nedeniyle tüzüklerin uygulanması ile ilgili eksikliklerin ortaya çıktığı ifade edildi. 
Seçim yasakları, hükümet boşluğu, Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması gibi etkenlerin bu yöndeki değişiklikleri hayata geçirme noktasında engel teşkil ettiğinden, ilgili tüzüklerin yürürlük durumlarını değiştirme imkânı kalmadığı ifade edildi. 
Açıklamada, bu çerçevedeki yasal düzenlemeler yapılana kadar geçecek süre zarfında, yeni sürüş ehliyeti sınavları ve mevcut sürüş ehliyet yenilemelerinin kısa ve geçici bir süre yapılamayacağı kaydedildi. 
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