banner875
banner885
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
10 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
15 0
 
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
10 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
25 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
22 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
277 0
Aslan evinde dört dörtlük
Aslan evinde dört dörtlük
26 0
banner878

Sürücülerin Dikkatine

banner476

banner825
Sürücülerin Dikkatine
Girne-Değirmenlik ana yolunda yağmur nedeniyle taş ve toprak biriktiğinden sürücülerin dikkati olmaları istendi.
 
Polis, konuyla ilgili açıklamasında, dağyolu olarak bilinen yolun trafik ve yol güvenliği açısından belediye ekipleri tarafından temizlendiğine işaret ederek, polisiye tedbirlere rağmen bu güzergahı kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yaptı.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.