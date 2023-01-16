Sürücülerin Dikkatine

Girne-Değirmenlik ana yolunda yağmur nedeniyle taş ve toprak biriktiğinden sürücülerin dikkati olmaları istendi.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, dağyolu olarak bilinen yolun trafik ve yol güvenliği açısından belediye ekipleri tarafından temizlendiğine işaret ederek, polisiye tedbirlere rağmen bu güzergahı kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yaptı.