Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, süratin, kazalarda ana sebeplerden biri olduğuna dikkat çekti ve ekledi: “Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor”

PGM Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, verilerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Derindağ, pandemiyle birlikte alışılmışın dışında bir döneme girildiğine dikkat çekerek, kapanma nedeniyle insanların alışkanlıklarının, yaşam tarzının değiştiğini kaydetti. Bu değişikliğin trafiğe de yansıdığını belirten Derindağ, karışık istatistiklerin göze çarptığını ifade etti. Ölümlü kazalarda da inişli-çıkışlı rakamların görüldüğünü dile getiren Derindağ, Mart’taki kapanma sonrasında kazalarda yüzde 50-57’ye varan düşüşler olduğunu, yollarda araç olmaması sebebiyle trafik suçlarının da düştüğünü söyledi.Kademeli açılmanın sonrasında trafiğin arttığına işaret eden Derindağ, Girne- Karpaz gibi bölgelere insanların rağbet gösterdiğini belirtti. Açılmayla ölümlü kazalarda da artış yaşandığına işaret eden Şevket Derindağ, kazaların genelde Girne bölgesinde yoğunluk gösterdiğini kaydetti. “Kazaların altında sürat yatmaktadır” vurgusu yapan Derindağ, alkolün de az sayıda olmakla birlikte kazaların sebebi olduğunu ifade etti.“Hız tespit kameralarının trafik kazalarının azalmasına olumlu etkisi oldu mu?” sorusu üzerine Derindağ, “Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor” dedi.Kapanma döneminde aktivitelerin azalması nedeniyle cep telefonlarına bağımlılığın arttığının altını çizen Derindağ, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulduğunu hatta mesajlar atıldığını kaydetti. Kaza nedenlerinin altında cep telefonlarının da yattığını dile getiren Şevket Derindağ, şöyle devam etti:“Bunu neden söylüyorum. Kameralar da aynı şekilde… Bizler kurallara uymuyoruz. Sürat levhaları vardır yerleşim yerlerinde saatte 50 km hızla gidilmesi gerekir. Düz anayollarda da 100 km gidilmesi gerekir. Zaten bizim normal salon araçlar için söylüyorum 100 km’nin üzerinde gidilecek yolumuz yoktur. Bizler sürat levhalarına uyarsak, bu kameralar takılmaz, polisler de ceza kesmek zorunda kalmaz. Devletin cebinden de para çıkmaz, kamera taksın. Polis yollarda ceza kesme meraklısı değildir. Sürücülerimiz maalesef bunlara vesile oluyor. Gerek kameraların takılmasına, gerekse polislerin kendilerine ceza yazmalarına… Tüm sürücülerimiz kurallara uyarsa bir sıkıntı kalmaz.”Kameraların kurallara uyulmaması nedeniyle ve süratin kontrol altına alınması hedefiyle takıldığını söyleyen Derindağ, kameraların devreye girmesi öncesinde ölümlü kaza sayılarının çok yüksek olduğunun altını çizerek, “Bir yılda 70-75 kişiyi kaybediyorduk” dedi.Pandemi göz önüne alındığında, 2019 yılına oranla ölümlü kaza sayısı aynı kalmasına rağmen geçmişle karşılaştırıldığında normal bir seyir izlendiğini kaydeden Derindağ, “Ancak yine görev sürücülere düşer, rica ediyorum sürat yapmasınlar, bizler de ceza kesmeyelim, kamera takmayalım” şeklinde konuştu.“Trafik cezaları caydırıcı mı ?” sorusunu yanıtlayan Derindağ, mesleğe başladığı yıllarda ceza miktarlarının çok cüzi olduğunu, bazı suçların da cezasının olmadığını anlattı. 1990’lı yıllarda sabit cezaların geliştirildiğine dikkat çeken Derindağ, cezaların asgari ücrete göre güncellendiğini belirtti. Puan cezalarıyla birlikte, günümüz ekonomik koşullarında cezaların yüksek olduğunu düşündüğünü dile getiren Şevket Derindağ, ehliyetsiz araç kullanmanın asgari ücret kadar cezası olduğuna dikkat çekti.Kazaların sebeplerine bakıldığında seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezasının daha da artırılabileceğini kaydeden Derindağ, “Birisinin cep telefonuyla konuşurken kaza yaptığını tabi ki tespit edemeyiz, görüntü olmadıktan sonra, biri görmedikten sonra… Ama dikkatsiz sürüşün altında cep telefonunun yattığına inanıyoruz” dedi.İstatistiklere bakıldığında emniyet kemeri takılmamasından kaynaklı ölümlerin çok yüksek olduğuna işaret eden Derindağ, bu oranın yüzde 70’ler düzeyinde olduğunu söyledi. Derindağ, trafik kazalarına özellikle ölümlü kazalara sebep olan suçlarla ilgili gerek puan, gerekse para anlamında cezaların yükseltilmesinin faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.Şevket Derindağ, trafik özelinde 448 olması gereken polis sayısının şu an 240 olduğuna dikkat çektiPGM Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, Polis olarak eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini ve üzerlerine düşüne görevi yerine getirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Derindağ, şunları kaydetti:“Her şey maddiyata da dayanıyor. Bunun arkasına sığınmıyorum ama polis sayımız maalesef çok yetersiz. Trafik özelinde 1984 Polis Yasası’na göre 448 olması gereken polisimiz şu an 240 civarlarında… Bu sayı 1984’e göre… Ondan sonra nüfusumuz gelişti. Kapılarımız açıldı, öğrencilerimiz çoğaldı… Araçlarımızı yenilememiz, teknolojiye uydurmamız gerekiyor. Bizlerin vatandaşımıza 24 saat kesintisiz hizmet için yollarda olmamız gerekiyor.”Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, Polis teşkilatının genelinde de personel eksikliği olduğunu belirterek “Yakın zamanda polislerde emeklilik başlayacaktır. Nedir bu emeklilik? Artık polis çavuşları ve polis memurları 55 yaşını doldurduğunda emekli olmak zorundadır. Her yıl teşkilattan tecrübeli polisleri kaybedeceğiz. Bunlar da polis sayısında büyük bir eksilmeye neden olacaktır” şeklinde konuştu.“Trafik polislerini ceza yazıcı, para toplayıcı görüyorlar. Hayır, biz ceza meraklısı değiliz” vurgusu yapan Şevket Derindağ, insanlar trafik kurallarına uyarsa, bu sorunun ortadan kalkacağını belirtti.+