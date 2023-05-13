banner913
banner932
Yarın Anneler Günü…
Yarın Anneler Günü…
4 0
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
8 0
 
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
7 0
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
10 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
13 0
banner915

Sürücülere araç parfümü, öğrencilere trafik eğitimi

banner476

Polislerimiz, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi, sürücülere de, üzerlerinde trafik kurallarını hatırlatan öğütlerin yazılı olduğu araç parfümleri dağıttı

banner825
Sürücülere araç parfümü, öğrencilere trafik eğitimi
banner931
Trafik Haftası nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.
Etkinlikler kapsamında hafta süresince, ülke genelinde trafikte araçları ile seyir halinde bulunan sürücülere, üzerlerinde trafik kurallarını hatırlatan öğütlerin yazılı olduğu araç parfümleri dağıtılarak sürücüler uyarıldı ve trafikte farkındalık yaratıldı.
Hafta süresince ayrıca, öğrencilerin trafik bilinci seviyesi artırmak ve trafikte sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak adına, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verilerek, uymaları gereken trafik kuralları hatırlatıldı ve trafik ile ilgili pratik bilgiler aktarıldı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.