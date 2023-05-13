Sürücülere araç parfümü, öğrencilere trafik eğitimi

Polislerimiz, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi, sürücülere de, üzerlerinde trafik kurallarını hatırlatan öğütlerin yazılı olduğu araç parfümleri dağıttı

Trafik Haftası nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.Etkinlikler kapsamında hafta süresince, ülke genelinde trafikte araçları ile seyir halinde bulunan sürücülere, üzerlerinde trafik kurallarını hatırlatan öğütlerin yazılı olduğu araç parfümleri dağıtılarak sürücüler uyarıldı ve trafikte farkındalık yaratıldı.Hafta süresince ayrıca, öğrencilerin trafik bilinci seviyesi artırmak ve trafikte sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak adına, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verilerek, uymaları gereken trafik kuralları hatırlatıldı ve trafik ile ilgili pratik bilgiler aktarıldı.