Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı perşembe günü yapılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu, Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı'nın perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın, Şoför Okulları ile ilgili tüzüğü uyarınca düzenlenen sınav saat 13.00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonunun yaptığı değerlendirme sonucunda, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 34 adayın kimlik numaraları şöyle:



“192695, 211180, 804520, 231023, 564411, 211811, 215605, 122363, 222445, 147719, 251621, 261490, 220887, 173748, 140401, 137406, 173354, 285225, 249329, 121374, 226580, 228994, 353010, 210407, 260251, 207058, 264981, 269625, 237605, 225938, 213235, 221209, 294710, 222121.”

