Sürücü eğiticisi yazılı sınavı 5 Eylül’de yapılacak

Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 5 Eylül Perşembe günü yapılacak. Trafik Dairesi açıklamasına göre, sınav saat 13:00’te, Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. Açıklamada yazılı sınava müracaat eden adayların belirtilen gün ve saatte sürüş ehliyeti ve kimlik kartları ile sınav yerinde hazır olmamaları istendi.
Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 5 Eylül Perşembe günü yapılacak. Trafik Dairesi açıklamasına göre, sınav saat 13:00’te, Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. Açıklamada yazılı sınava müracaat eden adayların belirtilen gün ve saatte sürüş ehliyeti ve kimlik kartları ile sınav yerinde hazır olmamaları istendi.
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