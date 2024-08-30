Sürücü eğiticisi yazılı sınavı 5 Eylül’de yapılacak



Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 5 Eylül Perşembe günü yapılacak. Trafik Dairesi açıklamasına göre, sınav saat 13:00’te, Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. Açıklamada yazılı sınava müracaat eden adayların belirtilen gün ve saatte sürüş ehliyeti ve kimlik kartları ile sınav yerinde hazır olmamaları istendi.





