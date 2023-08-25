Sürpriz faiz kararı

TC Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.
Karar öncesinde 27,23 olan dolar/TL, rekor faiz artışı kararı sonrası yüzde 6’ya yaklaşan sert düşüşle 25,57’ye kadar geriledi. Karar öncesinde 29,70 seviyesinde olan Euro/TL de 27,74’ü gördü.
Karar öncesinde yüzde 1,5 olan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki yükseliş, karar sonrasında yüzde 3’ü aştı. Bankalar karar sonrasında yüzde 10’a yakın artışlarla tavan oldu.
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.
‘SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA DEVAM’ MESAJI
Karara dair açıklamada “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denildi.
“Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir” ifadeleri de açıklamada dikkat çekti.
ÜÇ TOPLANTIDA 1650 BAZ PUANLIK ARTIŞ
Banka haziranda faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 15'e yükseltmiş, bu artış, 27 ay sonra yapılan ilk faiz artışı olmuştu. Temmuzdaki 250 baz puanlık artışla birlikte Hafize Gaye Erkan başkanlığında bankanın üç aydaki toplam faiz artışı 1650 baz puana ulaştı.
Faizin bugün yükseltileceği seviye için piyasada ekonomistlerin ortalama beklentisi, Bloomberg, AA ve Reuters anketinde yüzde 20 olmuştu.
Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 47,83, ENAG’a göre yüzde 122,88 olmuştu.
TCMB enflasyon tahminini bu yıl sonu için yüzde 22,3’ten yüzde 58’e, 2024 sonu için yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmişti.
Seçim öncesindeki 2 yıllık dönemde faiz indirimleri yapan ve kredi musluklarını açan hükümet, seçim sonrasında faiz artışına gitmiş ve kredi musluklarını kısmıştı.
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