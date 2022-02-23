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Surların içerisinde kalan yılan yoğun bakımda

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Cumhurbaşkanlığı binasının arkasında yıkılan surların arasında kalan ve yaralanan bir yılan, Yaban Hayat Destek Hattı tarafından tedaviye alındı

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Surların içerisinde kalan yılan yoğun bakımda
 
Önceki gece yıkılan Cumhurbaşkanlığı kompleksinin arkasındaki surların içerisindeki yılanı farkeden Cumhurbaşkanlığı ofisi yetkilileri dün sabah derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattına ulaştı.
Kurtarma ekipleri olay yerine giderek yılanı bulunduğu yerden kurtararak teslim aldı. İlk muayenesinde yaralı olduğu tespit edilen yılan, Yaban Hayat Hastanesinde başlanan tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.
Yaban Hayat Destek Hattı yetkililerin verdiği bilgiye göre tamamen zehirsiz ve zararsız bir türümüz olan sikkeli yılan, ağırlıklı olarak farelerle beslendiği için insana faydalı, zararlılarla biyolojik mücadelede bizlerin destekçisi olarak kabul edilir.
Sikkeli yılan, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kendisine uygun bir yerde doğaya geri dönecek.



 
 
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