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Surlariçi’ne modern gölgelendirme

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Lokmacı sınır kapısından, Bedesten’e, Büyük han ve kumacılar hanında saray otel güzergahına kadar olan bölge gölgelendirmeye kavuşacak

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Surlariçi’ne modern gölgelendirme
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Lefkoşa’nın gözbebeği olan Surlariçi bölgesinde yayalaştırma adına yapılan kapsamlı çevre düzenleme projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gölgelendirme projesiyle ilgili detaylı bilgi veren Harmancı, şunları aktardı:
“Lefkoşa’nın gözbebeği surlariçi bölgesinde yayalaştırma adımına paralel yaptığımız kapsamlı çevre düzenlemesi sonrasında bana göre bölgenin kalkınmasında büyük etkisi olacak olan gölgelendirme projesinin fonunu sağladık ve ihalesini çıkmış durumdayız.
Lokmacı sınır kapısından, Bedesten’e, Büyük han ve kumacılar hanında saray otel güzergahına kadar olan bölge gölgelendirmeye kavuşacak.
Bu proje sonrası yayaların geçişlerine engel olan büyük şemsiyeler ortadan kaldırılırken esnaf ve yurttaşların daha çok ve daha kaliteli zaman geçirmesi sağlanacak.
Yaklaşık 4 milyon Türk lirasına mal olacak olan ve AB finansmanı ile gerçekleşecek proje sonrasında bölgenin dokusunu olumsuz etkileyen cepheler konusunda somut adımlar atılmaya başlanacak. Ekonomik devinim için çok çok büyük adım.”

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