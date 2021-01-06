Suriyeli terör şüphelisi Limasol’da tutuklandı

Suriyeli 24 yaşındaki terör şüphelisinin, FBI’ın ihbarı sonucu Rum polisi tarafından Pazar günü Limasol’da tutuklandığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın Messenger üzerinden Hollanda’da yaşayan bir kişiye terör bağlantılı bilgiler gönderdiğini ve tanksavar silah operatörü olduğunu belirtip, askere alınmayla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Suriyeli şüphelinin Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.

Öte yandan Ayia Napa’ya pazar gece yarısı, tekneyle 55 Suriyeli mülteci geldi.

Haberde, 36’sı erkek, 5’i kadın ve yaşları iki aylık bebek ile 17 yaş arasında değişen 14’ü çocuk 55 mültecinin, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından mülteci misafirhanesine götürüldükleri belirtildi.

