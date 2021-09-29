Suriye petrolü Karpaz’a vurdu

Suriye kaynaklı petrol sızıntıları, Karpaz'ın Kuzey tarafındaki en önemli ve geniş sahil şeridi olan Ronnas'ta görülmeye başladı



Geçtiğimiz ay ülkemizi teğet geçtiği iddia edilen Suriye kaynaklı petrol sızıntıları, üzerinden zaman geçmesine rağmen, etkilerini yeni yeni sahillerimizde göstermeye başladı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, petrolün kıyılara vurduğu andan itibaren toplanması gerektiği konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

Feriha Tel şöyle dedi:

“Petrolün yüzeydeyken toplanması gerekiyordu. Erken müdahalede bulunulmadığı için petrol dibe çöktü ve zaman içinde parça parça ayrılıp şu an Karpaz'ın Kuzey tarafındaki en önemli ve geniş sahil şeridi olan Ronnas'da görülmeye başladı. Karpaz bölgesinde ve birçok bölgede taramalar yapılıyor. Yaşanılan bu durum, ne yazık ki geç müdahale sonucu yaşanan bir durumdur. Sızıntıyı yoğun şekilde beklemiyoruz ama, belirli zamanlarda yer yer kendini göstereceği uzmanlar tarafından da açıklandı. 11 Eylül’de Hatay ve Adana sahillerinde de petrol kıyılara vurdu."

Feriha Tel, Karpaz'ın Kuzey tarafındaki en önemli ve geniş sahil şeridi olan Ronnas'da rastlanan atıklardan dolayı, vatandaşların denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denizde yaşayan canlılar içinde riskli bir durum söz konusu olduğunu dile getiren Tel, “Özellikle kaplumbağaların yumurtadan çıkma dönemi için tehlikeli bir durumun içerisindeyiz. Sızıntının gerçekleşmesi deniz ekosistemini tehlikeye sokuyor” sözlerine yer verdi.

Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten de, geçtiğimiz ay gerçekleşen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz sahillerinde görülmeye başladığını duyurdu.

Sarpten şunları söyledi:

“Ne yazık ki bu durum en başından beri ortaya koymuş olduğumuz bir tabloydu. Suriye kaynaklı 15 bin tonluk petrol sızıntısının ardından tamamıyla ülkemiz kıyılarına vurması gibi bir endişe vardı. Ancak bunun bir anda değil, zamanla petrol atıklarının denizde çözülerek, yüzeye çıkacağını o günlerde de dile getirmiştik. Bunu ne yazık ki, yaşayacağız. Petrol sızıntısı şu anda ne dipte, nede yüzeyde. Şu an tam denizin ortasında ve akıntıların yönüyle birlikte sahillerimize öbek öbek gelecektir. Özellikle kuzey sahilleri, akıntı sistemlerinin en çok atıkları taşıdığı noktalarıdır ve bu açıdan riskli. Üzerinden çok zaman geçmeden sızıntının etkileri görülmeye başladı. Önümüzdeki süreçte bu tip manzaralara çok daha sık rastlayacağımızı söyleyebiliriz."

