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Sürecin ilk turda bitmesi ihtimaldir

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Sosyolog ve Siyasal Bilgiler Uzmanı Hakan Gündüz, “Anketten sonra Taçoy'a destek ivmesi de yükselecektir” dedi

Sürecin ilk turda bitmesi ihtimaldir
 
Sosyolog ve Siyasal Bilgiler Uzmanı Hakan Gündüz, Gezici anket sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
UBP içerisinde Murat Gezici'nin etik ve yöntemsel anlamda kurultay ile ilgili anketini eleştirmek UBP açısından manidar olur” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, partinin Gezici anketlerinin sonuçlarının doğruluğunu savunduğunu ve Murat Gezici’ye güvenilirlik duyulmasını telkin ettiğini hatırlattı.
Bu olaydan dolayı Gündüz, UBP'lilerin Gezici anketinin bu saatten sonra tabana sonuçların şüpheli olduğunu inandırmalarının zor olduğunu aktararak “Ha şayet ‘kantarın ayarını bozduysak, bizi tartarken de yapacak bir şeyimiz haliyle olmaz" dedi.
Anket sonuçlarına UBP delegesinin itibar edeceğini belirten Gündüz, “Ne derseniz deyin de Hasan Taçoy’un ilk tur için önemli bir farkla önde olduğu belli. Üstelik bu anketten sonra Taçoy'a destek ivmesi de yükselecektir. Anketin doğruyu yansıtması durumunda bu artan destek ivmesi ile sürecin ilk turda da bitmesi ihtimaldir” ifadelerini kullandı.
UBP’nin iktidar partisi olduğuna işaret eden Gündüz, güç ve güçlü olmak, iktidar ve güçlü olanın yanında olmak partinin genetiğinde yer aldığını dile getirdi.
 
 
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