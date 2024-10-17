"Süreç, Türkiye’nin telkiniyle başladı"

New York’ta gerçekleştirilen 3’lü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Sözen, diyalog sürecinde atılan adımın Cumhurbaşkanı Tatar’ın inisiyatifiyle değil, Türkiye’nin telkinleriyle başladığını belirtti
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi akşam yemeğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kıbrıs Postası tv'ye konuşan Prof. Dr. Sözen, şunları söyledi: “BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres ev sahipliğinde iki liderin gayriresmi yemekten, anladığımız kadar ortaya çıkanlar şunlar:
İki toplum arasında ortak bir zemin yok.
Kıbrıs’ta daha çok geçişlerin açılabilmesi konusunda iki liderliğin görüşüp anlaşmaya çalışacağı teyit edildi.
BM bu gayri resmi görüşmelerin genişleyerek garantörleri de içeren gayri resmi 4+1 veya 5+1 (İngiltere bu sürece ne kadar dahil, burası çok açık değil) görüşmelerinin yapılabilmesi için yetkiyi BM Genel Sekreteri’nin Siyasi ve Barış-İnşaası işlerinden sorumlu müsteşarı Rosemary DiCarlo’ya verildi”
“DİYALOĞU TETİKLEYEN DİNAMİK, TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ DENKLEMİNE ENTEGRESİ İLE İLGİLİ”
Tüm bunları daha büyük bir resim içinde değerlendiren Ahmet Sözen, bu yemeğin, yani, gayriresmi diyaloğun başlamasını tetikleyen dinamiğin, Türkiye’nin bir müddet dışlandığı Doğu Akdeniz denklemine entegre edilme çabalarıyla ilgili olduğunu işaret etti.
Sözen, Türkiye’nin, bir müddet Doğu Akdeniz’de İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafını içeren üçgenin işbirliği anlaşmalarıyla başlayıp, içine Mısır ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği gibi diğer bölgesel aktörlerin de dahil olduğu bir blok tarafından dışlandığını hatırlattı.
“TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ ÜLKELERDE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYE BAŞLADI”
Ahmet Sözen Türkiye’nin ilk başta buna “değerli yalnızlık” dese de daha sonra bu yalnızlığın çok da değerli olmadığını keşfetmesiyle dış politikada makas değiştirip bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeye başladığını vurguladı.
“SÜREÇ ADIM TATAR’IN İNİSİYATİFİ İLE DEĞİL, TÜRKİYE’NİN TELKİNİYLE BAŞLADI”
İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve özellikle de son zamanlarda Yunanistan’la olan yakınlaşmasının artık Türkiye’nin bu bölgede ilişkilerini tansiyon yükseltme yerine, işbirliği rayına sokması gerektiği gerçeğini ortaya çıkardığını işaret eden Prof. Dr. Sözen, “O yüzden, Kıbrıs’ta atılan bu adım, sanırım, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın inisiyatifiyle değil, bölgesel gelişmelere ayak uydurmak isteyen Türkiye’nin telkinleriyle atılmış bir adımdır” dedi.
“DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ”
Ahmet Sözen, daha yolun çok başında olunduğunu, bu sürecin, resmi müzakerelerin başlamasına evrilebilmesi için, bahsettiği bölgesel dinamiklerin katkısıyla bölgedeki aktörlerin, özellikle enerji ve güvenlikle ilgili konularda yapacakları işbirliklerine bağlı olacağını belirtti.
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