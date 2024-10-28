“Süreç, Kıbrıslıların kararı olmalı”

Eski müzakereci Özdil Nami, Kıbrıs müzakerelerinde iki liderin, garantör güçlerle oturup ileriye dönük sürecin tartışılması kararını isabetsiz bulduğunu söyledi ve ileriye dönük sürecin Kıbrıslıların kararı olması gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami, Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Habere göre, New York’ta gerçekleştirilen iki lider ve BM Genel Sekreteri arasındaki gayriresmi görüşmeyle ilgili bir soru üzerine Nami, bu görüşmenin süreklilik için perspektif yarattığını ancak kesin sonuçlara varmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Yemeğin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin geleceği konusunda iki lider arasında ortak bir zeminin bulunmadığını teyit ettiğini belirten Nami, bu çerçevede iki belirli kararın alındığını gördüklerini, birincisinin, olumlu bir nokta olan, daha fazla sınır kapısının açılması için çalışmaların başlaması olduğunu dile getirdi.

Çok önemli olan ikinci kararın ise Kıbrıs müzakereleri tarihinde ilk kez, iki liderin, garantör güçlerle oturup ileriye dönük sürecin tartışılması gerektiğini söylemesi ile ilgili olduğunu belirten Nami, model olarak bu kararı isabetsiz bulduğunu, ileriye dönük sürecin Kıbrıslıların kararı olması gerektiğini ifade etti.

Nami, diğer tarafların rolünün de destekleyici nitelikte olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs sorununun çözümlenebilmesi için izlenmesi gereken tek yolun, (müzakerelerin) kaldığı yerden yeniden müzakerelere başlanması olduğunu söyleyen Nami, müzakerelerin ancak bu kez belirlenmiş bir takvim ve hakemlikle başlaması ayrıca sorumluluk yüklemeyi de öngörmesi gerektiğinden söz etti.

