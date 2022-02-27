banner762
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Gençlere bir çelme de İncirli’den
49 0
Mormenekşe’de sessiz gün
Mormenekşe’de sessiz gün
21 0
 
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
30 0
Makam araçlarının plakaları değişti
Makam araçlarının plakaları değişti
212 0
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
383 0
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
136 0
Akaryakıta yeni zam yolda
Akaryakıta yeni zam yolda
8 0
banner797

Sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenlikler konuşuldu

banner476

banner714
Sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenlikler konuşuldu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği  Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.
Ziyarette, “tarım sektörünün durumu, ülkede geçtiğimiz yılki kuraklık ve ekonomik kriz  nedeniyle yaşanan sıkıntılar” ele alınarak, değerlendirildi. Ülkede sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenliklerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. 
Oğuz, geçen yıl yaşanan kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle tarım sektörüne yüksek miktarda destek verildiğini, bu kriz yaşanmasaydı söz konusu desteğin başka sektörlere verilebileceğini ancak ülkede üretimin durmaması için bu yönde karar alındığını anımsattı.
“Ülkemizdeki sektörlerle zorlukları beraber aşacağız” diyen Oğuz, mart ayında yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon yaşanması temennisinde bulundu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.