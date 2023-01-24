Sürat yapılan yol trafiğe kapatıldı

Girne’de, Uğur Mumcu Caddesi’nden, Oscar Hotel yönüne giden yol, aşırı sürat yapıldığı gerekçesiyle trafiğe kapatıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Uğur Mumcu Caddesi’nden, Oscar Hotel yönüne giden ve dün saat 07.00’de trafiğe açılan yol, aşırı sürat yapıldığı gerekçesiyle tekrardan trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Şenkul’un açıklaması şu şekilde;

“Uğur Mumcu Caddesinden Oscar yönüne dönüş sabah 7.00 itibarı ile trafiğe açıldı.

Yolun açılması ile birlikte trafikte gözle görülür rahatlama sağlandığı açıktır.

Öte taraftan yol üzerindeki sürat bizi açıkçası dehşete düşürdü.

Yol açılışını gözlemlerken daha önemli bir sorunun farkına vardık.

Bölgede mevcut 2 yaya geçidinden yayaların geçmesi

neredeyse imkansız vaziyettedir.

Hem açılan dönüşün daha güvenli olması hem de yayaların sağlığı için bu cadde üzerinde sürat düşürücü kararlar alınması kaçınılmazdır.

Bu hafta içerisinde Trafik komisyonunu tekrar toplayıp yoldaki sürati azaltma yönünde yapacaklarımızı masaya yatıracağız.

Yeni kararlar üretilip yol güvenliğini hem araç hem yaya trafiği açısından güvenli hale geldikten sonra Oscar yönündeki dönüşü tekrardan açacağız.”

