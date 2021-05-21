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Sürat tespiti yapan mobil polis araçları yollarda

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Anayollarda devriye yapacak olan beş polis aracına, mobil hız tespit radar cihazı monte edilerek anayollarda seyir halindeki araçların sürat limitlerine uyup uymadıkları denetlenecek

Sürat tespiti yapan mobil polis araçları yollarda
 
Polis Genel Müdürlüğü (PGM), anayollarda devriye yapacak 5 polis aracının 1 Haziran’dan itibaren yollarda denetime başlayacağını bildirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mobil hız tespit radar cihazı monte edilen araçlarla anayollarda seyir halindeki araçların sürat limitlerine uyup uymadıkları denetlenecek.
Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele olmak üzere 5 ilçede, söz konusu sitem ile donatılmış araçların şu anda test amaçlı kayıt yaptığı belirtilen açıklamada, “1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ülke genelinde, genellikle trafiğin yoğun olduğu anayollarda sürat denetimlerine başlayarak sürat limitlerini aştığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde cezai işleme gidilecektir” denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Söz konusu araçlar seyir halinde iken; sürat limitini aşarak hem kendisini gelip geçen araçları, hem de sabit olarak durduğu yerde, yine sürat limitini aşan araçların fotoğraflarını çekmek suretiyle tespit yapma özelliğine sahiptir.
Bu uygulamadaki amaç; öncelikle sürücülerin trafikte sürat limitlerine uymalarını alışkanlık haline getirilmesini sağlamanın yanı sıra, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında birinci sırada yer alan süratli araç kullanmayı denetim altına almaktır.”
 
 
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