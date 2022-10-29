Şüpheli ölüm

Rum merkezi cezaevinde 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkûm Tansu Cidan, ölü olarak bulundu. Kıbrıslı Türk mahkumun, Kürt kökenli bir mahkum tarafından öldürüldüğü sanılıyor





Rum merkezi cezaevinde 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir mahkûm önceki akşam ölü bulundu.

“Alphanews.live” haber sitesi, elde edinilen bilgilere göre, ismi Tansu Cidan olan Kıbrıslı Türk mahkumun, Kürt kökenli bir mahkum tarafından kesici bir cisimle saldırıya uğradığından söz edildiğini yazarken, soruşturma memurlarının cezaevinden topladıkları ifadelere göre, önceki gün Kıbrıslı Türk mahkum ile Kürt kökenli şahıs arasında, arka planında uyuşturucu meseleleriyle ilgili anlaşmazlıkların olduğu şiddetli bir kavga yaşandığını belirtti.

Rum cezaevinde görev yapan personelin olay raporlarından, 27 Ekim tarihinde saat 17: 06'da planlanan son sayım sırasında Tansu Cidan adlı mahkumun, dış yaralanmalara veya şüpheli herhangi bir şeye maruz kalmadan ve kendisiyle konuşan gardiyanlara hiçbir şey bildirmeden hazır bulunduğu öğrenildi.

Tansu Cidan’ın son üç gündür sürekli saldırıya uğradığı ve dövüldüğünden de söz edilen haberde, Kıbrıslı Türk mahkûmun, tasarrufunda büyük miktarda metamfitamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Kıbrıslı Türk’ün mahkûm arkadaşları tarafından hücresinde baygın bir halde bulunduğu, ambulans gelene kadar hemşirelerin ilk müdahalelerde bulunduğu, ancak mahkûmun hayata döndürülemediği belirtildi.

Sağlık görevlisinin Kıbrıslı Türk mahkumun hayatını kaybettiğini onayladığını ve ailesinin durumdan haberdar edildiğini yazan “Alphanews.live” haber sitesi, Kıbrıslı Türk’ün ölüm koşullarının netleştirilmesi için otopsi yapılması amacıyla cezaevine adli tabip çağrıldığını, öte yandan Rum polisinin de konuyla ilgili araştırma başlattığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haberlerde, Rum Polisinin Kıbrıslı Türk mahkûmun ölümüyle ilgili olarak, kasten adam öldürme araştırması yapmakta olduğu vurgulandı.

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Rum Cezaevi Dairesinin duyurusu şöyle:

Şeffaflık bağlamında ve yanlış bilgilendirilmekten kaçınmak için, 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkumun ölümüyle ilgili olarak, Cezaevi Dairesi aşağıdakileri açıklığa kavuşturmak istemektedir:

Personele olayla ilgili bilgi verildiğinde saat 21:15 civarında enerji protokolleri devreye alındı ve gerekli önlemler alındı. Sağlık görevlisi hemen olay yerine çağrıldı ve aynı zamanda 41 yaşındaki çocuğu hastaneye taşıyan ambulansın gelişine kadar onu diriltmek için girişimlerde bulunuldu.

Aynı zamanda, soruşturma amacıyla cezaevlerine gelen polise bilgi verilirken, müdür, ölüm koşullarını belirlemek için bir iç soruşturma yürütmek üzere bir soruşturma görevlisi atadı.



